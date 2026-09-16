Стала известна предполагаемая сумма сделки НБА по покупке Евролиги

Греческое издание SDNA сообщило, что руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) продолжает разработку плана по проекту НБА в Европе и готовится выделить на предполагаемую сделку по покупке Евролиги сумму в $ 2 млрд.

«Финансовые условия ещё не были официально представлены, а значит, сумма, которая может быть распределена между акционерами Евролиги, остаётся неясной. Однако, как нам стало известно, дискуссии внутри Евролиги усилились, поскольку НБА, по-видимому, всё более решительно настроена на масштабные инвестиции в европейский турнир», — говорится в сообщении издания.

Ожидается, что планируемый турнир будет включать 16 команд, в том числе 12 постоянных франшиз и четыре ежегодных квалификационных места.