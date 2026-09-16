«Для нас удовольствие сыграть с клубом не из нашей лиги». Пистиолис — о Суперкубке ЕЛ

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего участия армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Для нас будет удовольствием вновь встретиться с командой не из нашей лиги, проверить себя на фоне других баскетболистов и другой игры. Нашей задачей будет улучшить свою игру и сделать настройки на основе тех проблем, которые мы выявили в предыдущих матчах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

Первый матч в рамках Суперкубка Единой лиги московский клуб сыграет 17 сентября с боснийской командой «Игокеа». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на «ВТБ-Арене».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A 17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Игокеа Лакташи Кто победит в основное время? П1 X П2