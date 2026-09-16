«Для нас удовольствие сыграть с клубом не из нашей лиги». Пистиолис — о Суперкубке ЕЛ
Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего участия армейцев в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Для нас будет удовольствием вновь встретиться с командой не из нашей лиги, проверить себя на фоне других баскетболистов и другой игры. Нашей задачей будет улучшить свою игру и сделать настройки на основе тех проблем, которые мы выявили в предыдущих матчах», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.
Первый матч в рамках Суперкубка Единой лиги московский клуб сыграет 17 сентября с боснийской командой «Игокеа». Игра начнётся в 20:00 мск и пройдёт на «ВТБ-Арене».
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