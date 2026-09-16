15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Состояние далеко не идеальное». Тренер УНИКСа — о задачах команды на Суперкубок ЕЛ

«Состояние далеко не идеальное». Тренер УНИКСа — о задачах команды на Суперкубок ЕЛ
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал о задачах команды на Суперкубок Единой лиги ВТБ.

– Милан, какие задачи вы ставите перед командой на Суперкубок, и в каком состоянии она подходит к нему?
– Состояние команды сейчас, пожалуй, далеко не идеальное – мы столкнулись с трудностями. Во время Спартакиады несколько игроков получили травмы, из-за чего мы уступили в ряде матчей. Поэтому рассчитываю, что Суперкубок поможет нам лучше подготовиться к сезону Единой лиги.

Думаю, нас ждёт отличный турнир, который покажет, над чем нужно работать и что улучшать. Цель всегда максимальная – побеждать в каждом матче. Но сейчас для меня важнее видеть прогресс команды от игры к игре: как выполняются установки, особенно в защите и других аспектах, — приводит слова Каракаша пресс-служба команды.

Материалы по теме
Официально
Единая лига опубликовала заявки команд на Суперкубок-2026
Комментарии