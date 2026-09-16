«Состояние далеко не идеальное». Тренер УНИКСа — о задачах команды на Суперкубок ЕЛ

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш рассказал о задачах команды на Суперкубок Единой лиги ВТБ.

– Милан, какие задачи вы ставите перед командой на Суперкубок, и в каком состоянии она подходит к нему?

– Состояние команды сейчас, пожалуй, далеко не идеальное – мы столкнулись с трудностями. Во время Спартакиады несколько игроков получили травмы, из-за чего мы уступили в ряде матчей. Поэтому рассчитываю, что Суперкубок поможет нам лучше подготовиться к сезону Единой лиги.

Думаю, нас ждёт отличный турнир, который покажет, над чем нужно работать и что улучшать. Цель всегда максимальная – побеждать в каждом матче. Но сейчас для меня важнее видеть прогресс команды от игры к игре: как выполняются установки, особенно в защите и других аспектах, — приводит слова Каракаша пресс-служба команды.