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Тренер УНИКСа Каракаш назвал фаворита Суперкубка Единой лиги — 2026

Тренер УНИКСа Каракаш назвал фаворита Суперкубка Единой лиги — 2026
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о соперниках предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026.

— Оцените, пожалуйста, наших оппонентов.
— Что касается соперников, это сильнейшие команды. «Зенит» — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие цели. Наряду с ЦСКА они в начале сезона часто считаются фаворитами Единой лиги, учитывая их бюджет и прочие факторы.

Про «Эфес» и говорить нечего: это клуб Евролиги с составом, способным выйти в «Финал четырёх» [Евролиги] и бороться за все титулы. У них один из лучших тренеров в истории Евролиги и такие игроки, как Майк Джеймс, Дарио Шарич и другие. Безусловно, если судить по составу, это сильнейшая команда турнира — тут вопросов нет.

Именно поэтому с нетерпением жду этих матчей: нам не хватало игр такого уровня во время предсезонной подготовки. Верю, что благодаря Суперкубку мы гораздо лучше поймём, над чем нам нужно работать, — приводит слова Каракаша пресс-служба клуба.

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