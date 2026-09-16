Тренер УНИКСа Каракаш назвал фаворита Суперкубка Единой лиги — 2026

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш высказался о соперниках предстоящего Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026.

— Оцените, пожалуйста, наших оппонентов.

— Что касается соперников, это сильнейшие команды. «Зенит» — клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие цели. Наряду с ЦСКА они в начале сезона часто считаются фаворитами Единой лиги, учитывая их бюджет и прочие факторы.

Про «Эфес» и говорить нечего: это клуб Евролиги с составом, способным выйти в «Финал четырёх» [Евролиги] и бороться за все титулы. У них один из лучших тренеров в истории Евролиги и такие игроки, как Майк Джеймс, Дарио Шарич и другие. Безусловно, если судить по составу, это сильнейшая команда турнира — тут вопросов нет.

Именно поэтому с нетерпением жду этих матчей: нам не хватало игр такого уровня во время предсезонной подготовки. Верю, что благодаря Суперкубку мы гораздо лучше поймём, над чем нам нужно работать, — приводит слова Каракаша пресс-служба клуба.