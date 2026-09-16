Пол Джордж впервые прокомментировал обмен Джейлена Брауна в «Филадельфию»

36-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, поделился мнением насчёт того, что стал частью обмена с участием Джейлена Брауна, который перешёл из состава «кельтов» в «Филадельфию Сиксерс».

«Понимаю обстоятельства и то, насколько сильно значил Джейлен не только для команды, но и для города. Так что, честно говоря, я не воспринял [негативную реакцию Брауна] на свой счёт. У [болельщиков] должна быть эмоциональная связь с этим обменом.… Надеюсь, по тому, как мы начнём этот год, они поймут, что это новая команда и нечто такое, чем они могут гордиться», — сказал Джордж во время пресс-конференции.