Легендарный Айверсон назвал топ-5 лучших игроков НБА, против которых когда-либо выступал

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон представил топ-5 лучших игроков НБА, против которых когда-либо выступал.

«С уважением ко всем, но это мой топ-5 [лучших, против которых я играл]: Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Шакил О'Нил, Стефен Карри», — написал Айверсон на своей странице в социальной сети.

Аллен Айверсон провёл 14 сезонов в НБА, став одним из самых ярких и результативных атакующих защитников в истории лиги. Аллен выступал за такие команды, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», а также «Мемфис Гриззлиз».