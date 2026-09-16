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Легендарный Айверсон назвал топ-5 лучших игроков НБА, против которых когда-либо выступал

Легендарный Айверсон назвал топ-5 лучших игроков НБА, против которых когда-либо выступал
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон представил топ-5 лучших игроков НБА, против которых когда-либо выступал.

«С уважением ко всем, но это мой топ-5 [лучших, против которых я играл]: Майкл Джордан, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Шакил О'Нил, Стефен Карри», — написал Айверсон на своей странице в социальной сети.

Аллен Айверсон провёл 14 сезонов в НБА, став одним из самых ярких и результативных атакующих защитников в истории лиги. Аллен выступал за такие команды, как «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс», а также «Мемфис Гриззлиз».

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