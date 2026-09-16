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«Такого быть не должно». Пи Джей Такер — о решении Уэстбрука завершить карьеру

«Такого быть не должно». Пи Джей Такер — о решении Уэстбрука завершить карьеру
Комментарии

Экс-игрок НБА Пи Джей Такер высказался о звёздном Расселле Уэстбруке, решившим завершить карьеру в 2026 году.

«Каждый раз, когда я играл против Расселла Уэстбрука, братан, меня либо удаляли, либо давали технический. Мы оба получали технические или удалялись каждый раз, когда играли друг против друга. Клянусь, братан, я был в «Финиксе», казалось, что мы играли друг против друга слишком часто.

И Расс такой. Вы все знаете его, но он как будто с другой планеты. Перед игрой он бьёт по щиту и разговаривает сам с собой. Расс был, *****, братан, как сумасшедший. Так что он выходит на игру, будто вылетает из пушки. А я, знаешь, как «вышибала» на другой стороне. Так что выбираю моменты, Расс должен увидеть свет. Ты уже знаешь, он идёт к кольцу как сумасшедший. Он пытается данковать. Пытается, потеряв контроль, как безумный.

Так что мы рубились каждый раз, но клянусь, технический каждый раз. Уже в начале игры я говорил себе: «Йоу, не надо начинать это дерьмо сегодня вечером. Мы не можем допустить, чтобы мы вели себя как сумасшедшие сегодня вечером». Я даже не опекаю Расса. У меня Кей-Ди для этого, но пытаюсь — как страховка, понимаешь, о чём я? Просто жду, пока Расс пойдёт в проход. Но мой брат всё ещё умеет играть — не понимаю, почему он завершил карьеру. Мне всё равно, что кто говорит. Такого быть не должно. Так что он должен увидеть свет. Он должен», — приводит слова Такера Basketball Network.

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