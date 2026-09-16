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Кущенко — о снятии «Астаны»: серьёзный имиджевый удар для Единой лиги

Кущенко — о снятии «Астаны»: серьёзный имиджевый удар для Единой лиги
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о снятии «Астаны» перед сезоном-2026/2027.

«В этом сезоне в чемпионат должна была вернуться казахстанская «Астана», но не получилось. Для Единой лиги это был серьёзный имиджевый удар. Мы были удивлены развитием событий, поскольку от клуба перед Советом лиги были получены все необходимые документы и финансовые гарантии», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

С 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоится Суперкубок Единой лиги — 2026, участие в котором примут следующие коллективы: ЦСКА, «Локомотив-Кубань», УНИКС, «Зенит», «Анадолу Эфес» и «Игокеа».

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