Лука Дончич ответил, с какой баскетбольной легендой хотел бы сыграть в одном матче

27-летний известный словенский защитник Лука Дончич, выступающий за калифорнийскую команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», ответил, с какой легендой баскетбола хотел бы сыграть в одном матче.

«Думаю, я бы выбрал Майкла Джордана. Это очевидно. Он был невероятным игроком, мне действительно хотелось бы сыграть против него», – приводит слова Дончича портал Basket News.

Напомним, Лука Дончич в минувшем регулярном сезоне североамериканской организации в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за встречу словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.