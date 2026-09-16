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«Мировая икона». Президент «Жальгириса» — о появлении Шакила О'Нила на матче Евролиги

«Мировая икона». Президент «Жальгириса» — о появлении Шакила О'Нила на матче Евролиги
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Президент команды Евролиги «Жальгирис» Паулюс Янкунас отреагировал на новость, что член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил посетит дебютный матч клуба в сезоне-2026/2027.

«Невероятно волнительно приветствовать мировую икону такого масштаба на «Жальгирис Арене». Шакил О'Нил — не только баскетболист с исключительной и богатой титулами карьерой, но и человек, вдохновивший поколения молодых баскетболистов. У меня нет сомнений, что открытие сезона Евролиги в Каунасе будет особенным как на площадке, так и за её пределами, а присутствие Шакила О'Нила сделает этот вечер поистине незабываемым», — приводит слова Янкунаса Eurohoops.

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