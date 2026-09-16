Кущенко заявил о переговорах с зарубежной командой для участия в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался об участии команд из других стран в турнире.

«Конечно, для Единой лиги участие зарубежных клубов всегда было одной из важных задач. Она ставилась ещё при создании лиги Сергеем Борисовичем Ивановым. Если вспомнить историю турнира, в разные годы в нашем чемпионате выступало в общей сложности 18 иностранных команд.

В условиях сложившейся ситуации мы уже длительное время практически в ручном режиме стараемся сохранять международную повестку. Эта задача ставится в том числе на самом высоком государственном уровне. Поэтому в последние годы Единая лига последовательно ищет возможности для участия зарубежных команд в наших соревнованиях.

Одним из серьёзных шагов в этом направлении стало развитие Суперкубка. Турнир проводится непосредственно перед стартом сезона — в период, когда начинаются национальные чемпионаты и главные европейские соревнования: Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов ФИБА и другие.

За несколько лет Суперкубок стал полноценным международным турниром. В нём принимали участие «Партизан», «Мега», «Црвена Звезда», «Дубай», турецкие клубы «Фенербахче», «Бешикташ». Для некоторых участников этот турнир становился важным этапом перед выходом на новый международный уровень. Мы уже несколько лет стараемся сохранять этот формат и поддерживать высокий уровень соревнования.

При этом команд, которые заинтересованы в участии в Единой лиге, достаточно много. Основная сложность заключается в очень плотных календарях национальных чемпионатов. Например, в чемпионате Турции клубы проводят большое количество матчей и не имеют возможности полноценно встроиться в нашу соревновательную систему. Именно поэтому совместно с нашим партнёром был создан Winline Basket Cup. В нём приняли участие шесть команд Единой лиги ВТБ, а также зарубежные клубы — сербская «Мега» и боснийская «Игокеа». В этом сезоне в турнире дебютирует ещё одна сербская команда ФМП.

Тем не менее мы продолжаем работу и с другими странами. На Суперкубок вновь приезжает руководство Белорусской федерации баскетбола, представители которой готовы продолжать диалог. Пока Беларусь участвует в нашем молодёжном проекте, однако мы рассматриваем и другие форматы сотрудничества. Кроме того, у нас есть несколько предложений от организаторов зарубежных соревнований, в том числе Gloria Cup, представители которого уже приезжали к нам. Речь идёт о проведении совместных турниров с участием российских команд Единой лиги и зарубежных клубов. Это могут быть смешанные соревнования, в рамках которых наши команды получат возможность играть с представителями Евролиги, Еврокубка