«Мы готовы конкурировать». Гендиректор Евролиги — о планах в случае срыва сделки с НБА

Генеральный директор баскетбольной Евролиги Чус Буэно высказался о планах лиги в случае срыва сделки о продаже Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) для становления проекта НБА в Европе.

«Если мы не заключим сделку с проектом НБА в Европе, значит, мы будем конкурировать с ними в Европе… Это обсуждение, которое мы провели внутри, если придётся, мы готовы», — приводит слова Буэно SDNA.

Ожидается, что планируемый турнир НБА в Европе будет включать 16 команд, в том числе 12 постоянных франшиз и четыре ежегодных квалификационных места.

Сезон-2026/2027 Евролиги начнётся 24 сентября 2026 года. В первых двух матчах, которые начнутся в 19:00 мск, встретятся «Дубай» — «Реал» Мадрид и «Хапоэль» Тель-Авив — «Бавария».