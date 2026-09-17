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«Не гонюсь за перстнями, но здесь отличные шансы». Леонард — о возвращении в «Торонто»

«Не гонюсь за перстнями, но здесь отличные шансы». Леонард — о возвращении в «Торонто»
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35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард, выступающий на позиции лёгкого форварда, высказался насчёт возвращения в канадский клуб «Торонто Рэпторс».

«Я вообще-то не гоняюсь за перстнями и не пытаюсь найти лучшую команду, с которой мог бы победить. Не хотел надевать тысячу разных маек. Я такой же конкурентный. Думаю, у нас отличные шансы. Эта команда здорово играла в прошлом году. Я много за ней наблюдал. Летом, правда, отсмотрел больше записей, чтобы понять, чем бы мог помочь», — приводит слова Леонарда аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

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