«Не гонюсь за перстнями, но здесь отличные шансы». Леонард — о возвращении в «Торонто»

35-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кавай Леонард, выступающий на позиции лёгкого форварда, высказался насчёт возвращения в канадский клуб «Торонто Рэпторс».

«Я вообще-то не гоняюсь за перстнями и не пытаюсь найти лучшую команду, с которой мог бы победить. Не хотел надевать тысячу разных маек. Я такой же конкурентный. Думаю, у нас отличные шансы. Эта команда здорово играла в прошлом году. Я много за ней наблюдал. Летом, правда, отсмотрел больше записей, чтобы понять, чем бы мог помочь», — приводит слова Леонарда аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.