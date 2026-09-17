Центровой ЦСКА Елатонцев раскрыл правду о возможном переходе в «Зенит»

Новоиспечённый центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал, почему перед переходом в московский клуб жил и тренировался в Санкт-Петербурге, а также объяснил, были ли это связано с переговорами с местным «Зенитом».

«Я бы не сказал, что это были действительно серьёзные переговоры. Мы просто жили там, потому что там живёт мама моей жены. Кроме того, я там тренировался, поэтому из этого места было много активности в социальных сетях.

Но это не означало, что я вёл какие-то активные переговоры с «Зенитом». Пассивные контакты были очень давно, поэтому можно считать, что переговоров не было. Затем появилось предложение от ЦСКА. Не могу сказать, когда именно, но раздумывал я недолго — в итоге мы нашли общий язык», — рассказал Елатонцев в передаче «Вид сверху».

Сегодня, 17 сентября, в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. В первом матче ЦСКА встретится с «Игокеей». Игра начнётся в 20:00 мск. Следите за оперативными итогами встречи в послематчевом отчёте «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A 17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Игокеа Лакташи Кто победит в основное время? П1 X П2