«От контракта с ЦСКА трудно отказаться». Елатонцев рассказал о переходе в московский клуб

Новоиспечённый центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал о деталях перехода в московский клуб. По словам баскетболиста, предложение армейцев поступило в тот момент, когда он был полностью готов к смене команды.

«Всё прошло быстро и гладко. Когда тебе предлагают контракт с ЦСКА, от него очень трудно отказаться, тем более что меня устраивали все условия. Поэтому долго думать не пришлось — нужно было соглашаться», — рассказал Елатонцев в передаче «Вид сверху».

Стоит отметить, что дело Елатонцева стало одним из поводов для корректировки правил Российской федерации баскетбола. Исполком РФБ внёс изменения в редакцию статуса игрока после того, как центровой самовольно покинул «Локомотив-Кубань» в ноябре 2025 года, а затем подписал контракт с университетом Оклахомы. По итогам обсуждения с клубами и агентами были приняты решения о трансферных статусах и размерах компенсаций, за основу которых взяты примеры из других профессиональных лиг.

Сегодня, 17 сентября, стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. ЦСКА начнёт выступление на турнире матчем с «Игокеей». Встреча начнётся в 20:00 мск. Следите за оперативными итогами игры в послематчевом отчёте «Чемпионата».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A 17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Игокеа Лакташи Кто победит в основное время? П1 X П2