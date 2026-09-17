Игровая майка Джордана может стать самой дорогой баскетбольной формой в истории

Игровая майка Майкла Джордана, в которой он вышел на третий матч финальной серии НБА 1998 года, будет выставлена на аукцион. По оценкам экспертов, её стоимость может превысить $ 10 млн — в таком случае лот станет самой дорогой баскетбольной майкой, когда-либо проданной на торгах, сообщает Yahoo Sports.

В этой майке Джордан помог «Чикаго Буллз» разгромить «Юту Джаз» со счётом 96:54. Та победа стала самой крупной в истории финалов НБА. Вскоре после этого Джордан завоевал свой шестой и последний чемпионский титул.

Это единственная известная публике белая игровая майка Джордана с победного матча финала 1998 года. Всего до наших дней дошли лишь четыре его майки с той серии — по одной с каждого выигранного матча «Чикаго». Две из трёх остальных находятся в частных коллекциях и, вероятно, больше никогда не появятся на аукционе.