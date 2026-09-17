15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игровая майка Джордана может стать самой дорогой баскетбольной формой в истории

Игровая майка Джордана может стать самой дорогой баскетбольной формой в истории
Комментарии

Игровая майка Майкла Джордана, в которой он вышел на третий матч финальной серии НБА 1998 года, будет выставлена на аукцион. По оценкам экспертов, её стоимость может превысить $ 10 млн — в таком случае лот станет самой дорогой баскетбольной майкой, когда-либо проданной на торгах, сообщает Yahoo Sports.

В этой майке Джордан помог «Чикаго Буллз» разгромить «Юту Джаз» со счётом 96:54. Та победа стала самой крупной в истории финалов НБА. Вскоре после этого Джордан завоевал свой шестой и последний чемпионский титул.

Это единственная известная публике белая игровая майка Джордана с победного матча финала 1998 года. Всего до наших дней дошли лишь четыре его майки с той серии — по одной с каждого выигранного матча «Чикаго». Две из трёх остальных находятся в частных коллекциях и, вероятно, больше никогда не появятся на аукционе.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Он заработал ролевиком всего $ 18 млн. Но после НБА создал миллиардный бизнес Он заработал ролевиком всего $ 18 млн. Но после НБА создал миллиардный бизнес
Они под защитой. 5 суперзвёзд НБА, которых точно не обменяют в новом сезоне Они под защитой. 5 суперзвёзд НБА, которых точно не обменяют в новом сезоне