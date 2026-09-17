«Всё произошло очень быстро». Игрок ЦСКА Елатонцев объяснил уход из «Локомотива-Кубани»

Новоиспечённый центровой ЦСКА Кирилл Елатонцев рассказал о своём уходе из «Локомотива-Кубань», отношении к критике и ожиданиях от предстоящих матчей с бывшей командой.

«На самом деле такого не было. Я думал, что буду играть в «Локомотиве», но, как уже много раз говорил, по стечению обстоятельств пришлось покинуть клуб. Для меня это не было заранее спланированным решением или каким-то подобным актом — всё произошло довольно быстро.

Я никогда не думал, что в моей жизни такое случится. Странно это ощущать. Но насчёт хейта я бы не сказал, что он сильно на меня повлиял. Когда просто читаешь комментарии или смотришь, что о тебе говорят, лично для меня это не имеет большого значения. Поэтому на мне это особо не сказалось. Я понимаю, что такое интернет: люди пишут то, что думают, хотят или что им сказали написать. Поэтому у меня не было ощущения, что со мной поступили несправедливо. Были и негативные комментарии в мой адрес, и положительные. Думаю, в таких случаях стоит больше обращать внимание именно на позитивные вещи.

Думаю, ребята и сами не поняли, что произошло, потому что всё случилось очень быстро и неожиданно для всех. В любом случае я думал о том моменте, когда приеду в Краснодар. Для меня это действительно очень важный и ожидаемый момент — интересно, как меня там встретят. Но я бы не воспринимал это как противостояние между мной и клубом. В любом случае играть будут ЦСКА и «Локомотив-Кубань», а это будет уже второстепенной битвой», — поделился Елатонцев в передаче «Вид сверху».

Стоит отметить, что дело Елатонцева стало одним из поводов для пересмотра регламента РФБ. После того как в ноябре 2025 года центровой самовольно покинул «Локомотив-Кубань», а затем подписал контракт с университетом Оклахомы, исполком Федерации внёс изменения в положения о статусе игроков. Новые нормы, разработанные по итогам консультаций с клубами и агентами, регулируют трансферные статусы баскетболистов и размеры компенсаций. При их подготовке РФБ также учла практику других профессиональных лиг.

Сегодня, 17 сентября, в Москве стартует Суперкубок Единой лиги ВТБ — 2026. В первом матче турнира ЦСКА встретится с «Игокеей». Игра начнётся в 20:00 мск. На следующий день, 18 сентября, армейцы сыграют с «Локомотивом-Кубанью». Начало встречи — также в 20:00 мск. Следите за всеми событиями и итогами матчей в послематчевых отчётах «Чемпионата».