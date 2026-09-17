Андрей Кириленко похвалил Дёмина и Голдина и отметил потенциал Егора стать звездой НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выступлении защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина и центрового «Майами Хит» Владислава Голдина в НБА.

«Я ничего конкретного не жду от сезона Голдина и Дёмина в НБА, а просто болею за ребят. И хочу сделать большой комплимент и Егору, и Владу.

Современное поколение во многом растёт на социальных сетях и на примерах, которые видит перед собой каждый день. Ты листаешь ленту и постоянно наблюдаешь за своими героями. Когда молодой человек видит, что его кумир находится в тренажёрном или баскетбольном зале, бегает, тренируется, играет, работает над собой, это становится примером для подрастающего поколения. Ребёнок смотрит и думает: «Вот мой кумир и вот что он делает». Он видит не человека, который всё время проводит в ночных клубах, а спортсмена, который демонстрирует правильное отношение к своей профессии. Конечно, отдых тоже должен быть, но главное — какой пример человек показывает окружающим.

Я надеюсь, что у Егора будет отличная карьера, что он добьётся больших успехов, побьёт рекорды и попадёт во всевозможные сборные. Но даже если этого не произойдёт, мне всё равно хочется болеть за такого спортсмена.

Я вижу у него хорошую рабочую этику. Мне это нравится. Я бы хотел, чтобы и мои дети смотрели именно на такие примеры. У Дёмина есть потенциал стать звездой НБА. Почему нет? Всё в его руках. Мне очень нравится его отношение к делу и рабочая этика. Кроме того, он играет в Нью-Йорке — городе с огромным вниманием со стороны СМИ. С точки зрения освещения и интереса к игроку трудно представить место масштабнее. Там также очень большая русскоязычная аудитория. Рядом Брайтон-Бич, много русскоязычных эмигрантов, которые будут его поддер