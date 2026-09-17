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«Локомотив-Кубань» обновил форму к 80-летию клуба в железнодорожном стиле

«Локомотив-Кубань» обновил форму к 80-летию клуба в железнодорожном стиле
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» представил новую игровую форму на сезон-2026/2027. Её дизайн вдохновлён рабочей одеждой железнодорожников: лимонно-жёлтые вставки и надписи напоминают светоотражающие элементы экипировки сигналистов, составителей поездов и монтёров.

В год 80-летия клуб решил обновить визуальный стиль экипировки и подчеркнуть свою историческую связь с железнодорожной отраслью.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» завоевал бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В серии за третье место краснодарская команда со счётом 3-2 обыграла санкт-петербургский «Зенит». Эта бронза стала для клуба второй в истории Единой лиги.

С 17 по 20 сентября «Локомотив-Кубань» выступает в Суперкубке Единой лиги в Москве. Помимо краснодарской команды, за первый трофей сезона борются ЦСКА, УНИКС, «Зенит», турецкий «Анадолу Эфес» и «Игокеа». На групповом этапе «Локомотив-Кубань» встретится с ЦСКА и «Игокеа». Суперкубок открывает сезон-2026/2027, а регулярный чемпионат Единой лиги стартует 25 сентября.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
18 сентября 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался