Андрей Ведищев — о Фридзоне: его победный трёхочковый стал одним из самых ярких моментов

Президент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев прокомментировал завершение спортивной карьеры Виталия Фридзона, отметив его достижения и пожелав успехов в новых начинаниях.

«Виталий Фридзон объявил о завершении своей спортивной карьеры. В «Локо» Виталий перешёл в статусе легенды – обладатель бронзы Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012, а его победный трёхочковый в олимпийском матче против Бразилии стал одним из самых ярких моментов в новой истории сборной России! После перехода в «Локомотив» Виталий стал капитаном команды. Фридзону всегда особенно удавались Матчи всех звёзд Единой лиги ВТБ.

В составе красно-зелёных он дважды выигрывал конкурсы трёхочковых, а на следующий год установил рекорд результативности МВЗ — 57 очков! Желаю Виталию успехов во всех новых начинаниях. Пусть в жизни всегда будет место для семейного счастья и ярких побед вне паркета!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.