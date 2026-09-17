Куин — о «Локо»: представлял, как мы празднуем победу и передаём друг другу трофей

Новоиспечённый защитник «Локомотива-Кубань» Тревелин Куин поделился мыслями о целях команды на предстоящий сезон и рассказал, что должно произойти для завоевания чемпионского титула в Единой лиге ВТБ.

— К концу сезона ты держишь в руках чемпионский кубок. Что должно произойти за эти месяцы, чтобы мы достигли этой цели?

— Прежде всего нужно верить, что нам всё по силам. Сегодня утром я медитировал и представлял себя с чемпионским кубком и наградой MVP. Представлял, как мы празднуем победу и передаём друг другу трофей. Происходит только то, во что ты веришь.

Я видел фотографии с прошлого сезона, где мы были с бронзовыми медалями, и представил нечто подобное, но уже с золотыми. Пусть семьи игроков выбегают на площадку. Нужно чётко понимать, к чему ты стремишься, представлять это и работать ради достижения цели, — поделился Куин в видео сообщества VK «Локомотив-Кубань».

Напомним, сегодня, 17 сентября, стартует Суперкубок Единой лиги — 2026. В первый день турнира сыграют УНИКС и «Зенит», а также ЦСКА и «Игокеа». «Локомотив-Кубань» вступит в борьбу завтра, 18 сентября. Его соперником станет ЦСКА, начало матча — в 20:00 мск. Следите за ходом турнира и узнавайте результаты матчей в послематчевых отчётах «Чемпионата».