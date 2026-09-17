Суперкубок Единой лиги: расписание матчей 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, начинается Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 20 сентября. В стартовый день будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Суперкубок Единой лиги ВТБ. Расписание 17 сентября (время московское):

17:00. УНИКС — «Зенит»;

20:00. ЦСКА — «Игокеа».

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес».

На групповом этапе команды проведут по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.