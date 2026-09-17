15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Работает на износ». Журналист раскрыл детали подготовки Дёмина ко второму сезону НБА

«Работает на износ». Журналист раскрыл детали подготовки Дёмина ко второму сезону НБА
Комментарии

Североамериканский журналист и эксперт Альберт Гим рассказал о тренировочном режиме российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его максимальную самоотдачу и целеустремлённость в преддверии его второго сезона в НБА.

«Егор сейчас просто максимально заряжен и сфокусирован — настоящий человек с миссией. Он очень, очень жёстко с себя спрашивает.

Я как-то спросил его: «Окей, а как вообще сейчас выглядит твой обычный день?» И он рассказал: утром тренируется с Заком [Гонзалесом], потом играет в профессиональных матчах на новой базе в Плайя-Висте, потом ещё идёт в зал, а если получается — вечером проводит дополнительные тренировки.

Он реально работает на износ. Просто человек с миссией. И при этом совершенно чётко понимает, в каких аспектах ему ещё нужно прибавлять и куда дальше расти», — сказал Гим в видео на YouTube-канале No Ceilings NBA.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Дёмин не удивит прогрессом, Леброн останется топом. Прогноз статистики на новый сезон НБА Дёмин не удивит прогрессом, Леброн останется топом. Прогноз статистики на новый сезон НБА