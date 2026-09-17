«Работает на износ». Журналист раскрыл детали подготовки Дёмина ко второму сезону НБА

Североамериканский журналист и эксперт Альберт Гим рассказал о тренировочном режиме российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, отметив его максимальную самоотдачу и целеустремлённость в преддверии его второго сезона в НБА.

«Егор сейчас просто максимально заряжен и сфокусирован — настоящий человек с миссией. Он очень, очень жёстко с себя спрашивает.

Я как-то спросил его: «Окей, а как вообще сейчас выглядит твой обычный день?» И он рассказал: утром тренируется с Заком [Гонзалесом], потом играет в профессиональных матчах на новой базе в Плайя-Висте, потом ещё идёт в зал, а если получается — вечером проводит дополнительные тренировки.

Он реально работает на износ. Просто человек с миссией. И при этом совершенно чётко понимает, в каких аспектах ему ещё нужно прибавлять и куда дальше расти», — сказал Гим в видео на YouTube-канале No Ceilings NBA.