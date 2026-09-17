Кто выиграет Суперкубок Единой лиги в 2026 году?

С 17 по 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве пройдёт международный турнир Суперкубок Единой лиги ВТБ. В соревнованиях примут участие четыре российских клуба – ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань», а также турецкий «Анадолу Эфес» и боснийская «Игокеа».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выиграет Суперкубок Единой лиги в 2026 году?

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Суперкубок Единой лиги. Расписание 17 сентября (время московское):

17:00. УНИКС — «Зенит»;

20:00. ЦСКА — «Игокеа».

Ранее главный тренер российского УНИКСа Милан Каракаш назвал фаворита Суперкубка Единой лиги — 2026.

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