Дёмин показал напульсник с номером 8 и точками над ним, как в его фамилии на джерси

20-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Бруклин Нетс», опубликовал в своём телеграм-канале видео с напульсником, на котором виден его номер, а также две точки — как в фамилии на джерси.

«В новом сезоне буду вот в такой играть. Две точки, всё как нужно», — сказал Егор в видео.

На драфте НБА 2025 года Егор Дёмин был выбран «Бруклином» под общим восьмым номером, что стало самым высоким выбором российского игрока за всю историю драфтов ассоциации.

В дебютном сезоне-2025/2026 Дёмин провёл 52 матча, 45 из которых начал в стартовом составе, набирая в среднем 10,3 очка, делая 3,2 подбора и 3,3 передачи за 25,2 минуты.