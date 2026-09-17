«Атланта» объявила о назначении Этторе Мессины консультантом в штаб Куина Снайдера

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» объявил о добавлении трёх специалистов в тренерский штаб главного тренера Куина Снайдера. Европейский тренер Этторе Мессина присоединился к штабу в качестве тренера-консультанта, Джейсон Лав назначен ассистентом главного тренера, а Серхио Олива занял должность советника по баскетбольной стратегии и развитию.

Мессина — один из самых титулованных и уважаемых тренеров в истории европейского баскетбола. За карьеру, охватывающую более четырёх десятилетий, он четыре раза выигрывал Евролигу: с «Виртус Болонья» (1998, 2001) и ЦСКА (2006, 2008). Он также неоднократно побеждал в чемпионатах Италии и России, привёл сборную Италии к серебру Евробаскета-1997 и удостоился множества наград тренеру года. Помимо европейского опыта, Мессина работал в НБА консультантом в «Лос-Анджелес Лейкерс» (2011-2012) и ассистентом в «Сан-Антонио Спёрс» (2014-2019). Он является членом Зала славы ФИБА. В «Атланте» Мессина воссоединится со Снайдером, который работал его ассистентом в ЦСКА.

Лав переходит в «Атланту» после двух сезонов в «Милуоки Бакс» в качестве ассистента по развитию игроков. Олива же последние четыре сезона провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» в должности ассистента генерального менеджера.