15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сумма рекламного контракта Леброна почти вчетверо превысила его зарплату в «Филадельфии»

Сумма рекламного контракта Леброна почти вчетверо превысила его зарплату в «Филадельфии»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс будет получать по рекламной сделке с биржей спортивных прогнозов Polymarket $ 15 млн в год, сообщает издание Front Office Sports.

По информации ресурса, Джеймс не является инвестором компании и будет заниматься исключительно её продвижением. Отметим, что годовая зарплата Джеймса в «Филадельфии Сиксерс», куда он перешёл в минувшее межсезонье, составит около $ 4 млн.

Ранее Лука Дончич высказался об отношениях с Леброном и настрое в «Лейкерс» после ухода американца.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Он заработал ролевиком всего $ 18 млн. Но после НБА создал миллиардный бизнес Он заработал ролевиком всего $ 18 млн. Но после НБА создал миллиардный бизнес