Сумма рекламного контракта Леброна почти вчетверо превысила его зарплату в «Филадельфии»

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс будет получать по рекламной сделке с биржей спортивных прогнозов Polymarket $ 15 млн в год, сообщает издание Front Office Sports.

По информации ресурса, Джеймс не является инвестором компании и будет заниматься исключительно её продвижением. Отметим, что годовая зарплата Джеймса в «Филадельфии Сиксерс», куда он перешёл в минувшее межсезонье, составит около $ 4 млн.

Ранее Лука Дончич высказался об отношениях с Леброном и настрое в «Лейкерс» после ухода американца.