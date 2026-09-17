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Стивен Эй Смит назвал игрока, который является лицом НБА. Это не Леброн Джеймс

Стивен Эй Смит назвал игрока, который является лицом НБА. Это не Леброн Джеймс
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Телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал новым лицом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сместив с этой позиции звёздного форварда Леброна Джеймса.

«Думаю, прямо сейчас лицом НБА является Виктор Вембаньяма. Но до его появления всё ещё можно было утверждать, что это Леброн Джеймс. Считаю, что Леброн по-прежнему остаётся главным лицом баскетбола благодаря своим достижениям, послужному списку и огромной истории карьеры.

Однако Вембаньяма определённо заявил о себе, и эра Вемби уже наступила, несмотря на то что совсем недавно он проиграл в финале», — сказал Смит в интервью YouTube-каналу VT Gen Z.

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