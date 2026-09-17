Источник: Бен Симмонс мог перейти в «Нью-Йорк» перед подписанием контракта с «Сакраменто»

Разыгрывающий Бен Симмонс входил в сферу интересов «Нью-Йорк Никс» перед тем, как завершить возвращение в НБА подписанием контракта с «Сакраменто Кингз». Об этом сообщил инсайдер ESPN Марк Спирс в своём аккаунте в социальной сети Х.

Симмонс в итоге выбрал «Сакраменто», согласившись на однолетний контракт на $ 3,5 млн.

За свою карьеру Симмонс трижды участвовал в Матче всех звёзд — с 2019 по 2021 год. Также он дважды включался в первую сборную лучших защищающихся игроков НБА и один раз — в третью сборную всех звёзд лиги в 2020 году.

Симмонс последний раз выходил на площадку в сезоне-2024/2025, выступая за «Бруклин» и «Клипперс». В 51 матче его средняя статистика составила пять очков, 4,7 подбора и 5,6 передачи за 22 минуты игрового времени.