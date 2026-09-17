19-летний центровой из системы «Зенита» перешёл в «Динамо» на правах аренды

Российский центровой Михаил Пресняков перешёл из «Зенита» в «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Владивостока в телеграм-канале.

Михаилу Преснякову 19 лет. Россиянин является воспитанником «Зенита». На юниорском уровне становился серебряным призёром первенства России в категории U18, по итогам турнира войдя в символическую пятёрку.

Сезон-2024/2025 Пресняков провёл в Единой молодёжной лиге ВТБ, где также входил в символическую пятёрку — по итогам месяца. Вместе с командой «Зенит-М» в минувшем сезоне добирался до полуфинала плей-офф. Летом 2026 года начал тренироваться с основной командой «Зенита».

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