«Ему всё равно, травмирован он или нет». Журналист — о тренировках Егора Дёмина

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Альберт Гим прокомментировал отношение защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина к тренировочному процессу и его реакцию на критику в свой адрес.

«Он огромное количество времени тратит на работу с мячом, на физическую подготовку, на бросок — на самые разные броски: после движения, после ведения, со средней дистанции, из-за дуги. Он учится бросать в движении, бросать после ведения, играть через контакт, принимать этот контакт и не избегать его. И ещё одна очень важная вещь — он сам начинает эту физическую борьбу, сам навязывает её сопернику.

И вот что мне особенно хочется отметить: тело Егора просто полностью разбито. Он работает до изнеможения. Он невероятно суров к себе. Ему всё равно, травмирован он, слегка ли что-то болит или он просто плохо себя чувствует. Он всё равно запирается в зале и продолжает работать.

Последний раз я наблюдал за одной из его тренировок в прошлую пятницу. К тому моменту он уже прошёл всю свою обычную программу, сделал несколько упражнений на плечи — плечи у него буквально были уничтожены этой нагрузкой. Но вы должны были видеть, как он после этого отрабатывал ведение мяча — полностью это упражнение заняло у него, наверное, минуты три-четыре. Он шёл до конца, хотя был совершенно вымотан и ему явно было больно.