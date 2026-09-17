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«Он станет проблемой». Звёзды НБА впечатлены игрой россиянина Егора Дёмина

«Он станет проблемой». Звёзды НБА впечатлены игрой россиянина Егора Дёмина
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Обозреватель Альберт Гим сообщил, что такие звёздные игроки НБА, как Норман Пауэлл («Чикаго Буллз») и Кайри Ирвинг («Даллас Маверикс»), высоко оценивают игру защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, и привёл подробности тренировочного процесса россиянина.

«И такие игроки, как Норман Пауэлл и Кайри Ирвинг, очень высоко отзываются о Егоре. В одной из [предсезонных] игр они вышли вместе на площадку, и Егор набрал больше 30 очков — а команда в итоге победила. После матча он уходил с паркета, и все вокруг только и говорили: «Этот парень станет для соперников настоящей проблемой». Они им очень, очень впечатлены.

Егор Дёмин играет в двустороннем матче со звёздами НБА

И вот ещё немного инсайда для всех наших болельщиков «Даллас Маверикс». Судя по тому, что говорят игроки после этих тренировочных матчей, Кайри Ирвинг не просто выглядит здоровым — он буквально разрывает всех на площадке. Мне говорят, что сейчас он похож на того