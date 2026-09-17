Блэйк Гриффин ответил, почему считает Джордана величайшим баскетболистом в истории

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Блэйк Гриффин в очередной раз назвал Майкла Джордана лучшим игроком в истории баскетбола, выбрав его в вечном споре с Леброном Джеймсом.

«Я считаю, что Джордан — величайший из всех времён, потому что у него была лучшая карьера всех времён», — приводит слова Гриффина издание Fadeaway World.

Гриффин и ранее придерживался этой позиции. В 2024 году он объяснял свой выбор достижениями Джордана, в том числе идеальным результатом 6-0 в финалах НБА.

«Самое важное — это победы. Думаю, Майкл Джордан шесть раз выходил в финал и шесть раз побеждал, становясь MVP финала. Если действительно вернуться назад и посмотреть на его статистику, на его достижения и на то, как он это делал, не знаю, позволим ли мы теперь кому-либо превзойти Майкла Джордана, потому что мы просто придираемся и придираемся», — говорил тогда Гриффин.