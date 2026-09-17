Американский форвард Крис Ледлум подписал контракт с «Зенитом»

Баскетбольный клуб «Зенит» в телеграм-канале объявил о подписании американского форварда Криса Ледлума. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027 с возможностью продления по схеме «1+1».

Крису Ледлуму 25 лет. Уроженец Бруклина четыре года представлял Гарвардский университет на студенческом уровне, позднее — Университет Сент-Джонса.

Сезон-2024/2025 провёл за французский «Элан Беарне», проведя 34 игры в регулярном чемпионате и плей-офф второго французского дивизиона и став самым ценным игроком.

В сезоне-2025/2026 выступал за немецкий «Ратиофарм Ульм», проведя 34 игры в чемпионате и 14 матчей в Еврокубке. В 2025 и 2026 году принимал участие в Летней лиге НБА.