Юрист раскрыл способ Джини Басс временно заблокировать продажу доли «Лейкерс»

Управляющая «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс может обратиться в суд с просьбой временно приостановить продажу оставшейся доли семьи в клубе. Такой вариант развития событий допустил бывший адвокат и аналитик НБА Нейт Данкан.

По словам Данкана, Басс потенциально может потребовать предварительный судебный запрет, который не позволит завершить сделку до рассмотрения дела по существу. Она может обосновать такую просьбу тем, что потеря доли в клубе и должности управляющей нанесёт ей непоправимый ущерб, который невозможно компенсировать только денежной выплатой. При этом сейчас подать такое ходатайство Басс ещё не может, поскольку продажа семейной доли официально не оформлена и необходимые уведомления пока не были направлены.

Речь идёт о 17,82% акций «Лейкерс», которые остаются у семьи Басс. Пять из шести детей покойного Джерри Басса проголосовали за продажу этой доли Бобу Айгеру и Джошу Кушнеру, тогда как Джини выступает против сделки. В августе Айгер и Кушнер договорились приобрести контрольную долю Марка Уолтера в клубе при оценке «Лейкерс» в $ 12,5 млрд.

Данкан отметил, что юридический спор может перейти в новую стадию после официального уведомления о сделке. Первое слушание по делу Джини Басс, ранее назначенное на 5 ноября, перенесено на 8 декабря.