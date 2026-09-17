«Лейкерс» рассматривали Робинсона как запасной вариант перед обменом Кесслера — источник

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривал центрового Митчелла Робинсона как альтернативный вариант, если бы ему не удалось заполучить Уокера Кесслера в это межсезонье.

«Насколько я понимаю, если бы им не удалось получить Уокера Кесслера, они бы пошли за Митчеллом Робинсоном. Но я не думаю, что на Робинсона стоит рассчитывать как на основного центрового на все 82 матча. Не знаю, выдержит ли его организм такой объём нагрузки.

Поэтому, на мой взгляд, им нужно было совершить обмен Кесслера. Понимаю, что, вероятно, это непопулярное мнение, по крайней мере среди национальных экспертов, но я считаю, что этот переход был действительно важен, чтобы показать Луке [Дончичу], особенно после ухода Леброна [Джеймса], что команда готова двигаться вперёд вместе с ним», — рассказал репортёр НБА Джован Буха в подкасте Buha's Block.

«Лейкерс» так и не пришлось прибегать к запасному варианту после завершения сделки по Кесслеру, а Робинсон в итоге покинул «Нью-Йорк Никс» и присоединился к «Бостон Селтикс» в качестве свободного агента. Он подписал с «Бостоном» трёхлетний контракт на $ 47,4 млн.