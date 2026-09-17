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Перкинс: у фанатов много вопросов к Брэду Стивенсу. Ответом должна стать победа «Селтикс»

Перкинс: у фанатов много вопросов к Брэду Стивенсу. Ответом должна стать победа «Селтикс»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик Кендрик Перкинс считает, что выступление бостонской команды в сезоне-2026/2027 с Полом Джорджем в составе будет под пристальным вниманием.

«Они на самом деле играют, чтобы спасти Брэда Стивенса, по моему мнению. Это кресло не холодное. Он не должен чувствовать себя комфортно. Если подумать об организациях, у которых было ужасное межсезонье, и вспомнить, как он проиграл борьбу за Янниса Пэту Райли.

А потом внезапно ему пришлось обменять Джейлена Брауна в стан соперника по дивизиону, «Филадельфию», отчасти поспособствовав тому, что «Филадельфия» заполучила Леброна Джеймса. Я знаю болельщиков «Селтикс». Брэд Стивенс, они хотят ответов. И ответом должна стать победа», — приводит слова Перкинса ESPN.

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