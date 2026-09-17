«Зенит» проиграл УНИКСу в первом матче Суперкубка Единой лиги

Сегодня, 17 сентября, в Москве завершился первый матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 78:73 (24:18, 19:21, 21:14, 14:20).

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард казанской команды Лука Шаманич, на счету которого 17 очков, девять подборов и один перехват.

У «Зенита» лучшим оказался нигерийский баскетболист Айк Ирэбу с 22 очками. Также он сделал четыре передачи. Защитник Георгий Жбанов набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

Напомним, действующим победителем турнира является московский ЦСКА.