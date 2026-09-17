15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» проиграл УНИКСу в первом матче Суперкубка Единой лиги

«Зенит» проиграл УНИКСу в первом матче Суперкубка Единой лиги
Комментарии

Сегодня, 17 сентября, в Москве завершился первый матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором казанский УНИКС обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 78:73 (24:18, 19:21, 21:14, 14:20).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард казанской команды Лука Шаманич, на счету которого 17 очков, девять подборов и один перехват.

У «Зенита» лучшим оказался нигерийский баскетболист Айк Ирэбу с 22 очками. Также он сделал четыре передачи. Защитник Георгий Жбанов набрал 17 очков, сделал три подбора и три передачи.

Напомним, действующим победителем турнира является московский ЦСКА.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Суперкубок Единой лиги стартовал! Какие выводы можно сделать после игры УНИКС — «Зенит»? Суперкубок Единой лиги стартовал! Какие выводы можно сделать после игры УНИКС — «Зенит»?