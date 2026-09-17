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Стала известна команда с самым большим бюджетом в Единой лиге в сезоне-2025/2026

Стала известна команда с самым большим бюджетом в Единой лиге в сезоне-2025/2026
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На пресс-конференции, посвящённой открытию бюджетов клубов лиги, были объявлены финансовые показатели команд Единой лиги ВТБ на сезон-2025/2026. Лидером по бюджету стал санкт-петербургский «Зенит» — 2 млрд 203 млн рублей.

Полный список команд:

1. «Зенит» — 2 млрд 203 млн рублей.
2. ЦСКА — 2 млрд 31 млн рублей.
3. «Локомотив-Кубань» — 1 млрд 766 млн рублей.
4. УНИКС — 1 млрд 366 млн рублей.
5. «Уралмаш» — 729 млн рублей.
6. «Бетсити Парма» — 577 млн рублей.
7. «Пари Нижний Новгород» — 478 млн рублей.
8. МБА — 411 млн рублей.
9. «Самара» — 362 млн рублей.
10. «Енисей» — 330 млн рублей.
11. «Автодор» — 245 млн рублей.

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