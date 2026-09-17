15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига объявила сезон-2026/2027 Годом памяти Сергея Иванова

Единая лига объявила сезон-2026/2027 Годом памяти Сергея Иванова
Комментарии

Единая лига ВТБ официально объявила сезон-2026/2027 Годом памяти почётного президента турнира Сергея Иванова.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и внёс ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола. В память о нём у игроков и судей во всех матчах сезона будут памятные нашивки на форме. Начиная с этого сезона, Кубок Единой лиги, который вручается чемпионам турнира, а также награды MVP Суперкубка, Матча звёзд и основного чемпионата будут носить имя Сергея Борисовича Иванова», — говорится в официальном заявлении Единой лиги.

Напомним, Сергей Иванов ушёл из жизни 26 июня в возрасте 73 лет.

Следите за межсезоньем Единой лиги на «Чемпионате»:
Суперкубок Единой лиги стартовал! Какие выводы можно сделать после игры УНИКС — «Зенит»? Суперкубок Единой лиги стартовал! Какие выводы можно сделать после игры УНИКС — «Зенит»?
11 команд после ухода «Астаны». Кого Единой лиге удастся привлечь? 11 команд после ухода «Астаны». Кого Единой лиге удастся привлечь?
Комментарии