Единая лига объявила сезон-2026/2027 Годом памяти Сергея Иванова

Единая лига ВТБ официально объявила сезон-2026/2027 Годом памяти почётного президента турнира Сергея Иванова.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и внёс ключевой вклад в становление и развитие российского баскетбола. В память о нём у игроков и судей во всех матчах сезона будут памятные нашивки на форме. Начиная с этого сезона, Кубок Единой лиги, который вручается чемпионам турнира, а также награды MVP Суперкубка, Матча звёзд и основного чемпионата будут носить имя Сергея Борисовича Иванова», — говорится в официальном заявлении Единой лиги.

Напомним, Сергей Иванов ушёл из жизни 26 июня в возрасте 73 лет.