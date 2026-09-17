Жбанов: проигрывать всегда неприятно, но никаких побед не бывает без поражений

Форвард «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение команды от УНИКСа в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ (73:78).

— Что не получилось в игре с УНИКСом?

— У них серьёзная команда, мы знали, что будет непросто. Мы ещё до конца не укомплектованы, поэтому не хватает пока силы на некоторых позициях. К сожалению, проиграли. Задача была выиграть, это уже не те предсезонные игры, которые были в Сербии, где мы просто присматривались друг к другу, тут уже конкретно идёт цельный результат. Тренер нам укажет на наши ошибки, и будем их устранять.

— Пока перед регулярным чемпионатом одна победа. Тревожит?

— Конечно, проигрывать всегда неприятно, но никаких побед не бывает без поражений. Они показывают, где нам чего-то не хватает. Я уверен, что менеджмент клуба сделает всё, чтобы залатать эти дыры, и к сезону мы подойдём уже в другом составе и другой форме, — сказал Жбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.