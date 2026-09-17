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Жбанов: проигрывать всегда неприятно, но никаких побед не бывает без поражений

Жбанов: проигрывать всегда неприятно, но никаких побед не бывает без поражений
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Форвард «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал поражение команды от УНИКСа в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ (73:78).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич

— Что не получилось в игре с УНИКСом?
— У них серьёзная команда, мы знали, что будет непросто. Мы ещё до конца не укомплектованы, поэтому не хватает пока силы на некоторых позициях. К сожалению, проиграли. Задача была выиграть, это уже не те предсезонные игры, которые были в Сербии, где мы просто присматривались друг к другу, тут уже конкретно идёт цельный результат. Тренер нам укажет на наши ошибки, и будем их устранять.

— Пока перед регулярным чемпионатом одна победа. Тревожит?
— Конечно, проигрывать всегда неприятно, но никаких побед не бывает без поражений. Они показывают, где нам чего-то не хватает. Я уверен, что менеджмент клуба сделает всё, чтобы залатать эти дыры, и к сезону мы подойдём уже в другом составе и другой форме, — сказал Жбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Подробный разбор матча: