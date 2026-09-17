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Жбанов поделился ожиданиями от матча Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес»

Жбанов поделился ожиданиями от матча Суперкубка Единой лиги с «Анадолу Эфес»
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Форвард «Зенита» Георгий Жбанов поделился ожиданиями от матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Анадолу Эфес» и прокомментировал переход в команду Криса Ледлума.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
18 сентября 2026, пятница. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Завтра сыграете с «Анадолу Эфес» — клубом Евролиги. Какие ожидания?
— Да, классно! Давно уже не участвуем в Еврокубках, и интересно посмотреть свои силы против одной из сильнейших команд Евролиги. Состав у них набрался очень интересный. Знакомые нам лица. Очень хочется сыграть с командой Евролиги. Конечно, заряжены на победу.

— «Зенит» объявил о переходе Криса Ледлума. Прочитал о нём что-то?
— Как я и говорил, мы закрываем наши дыры, где-то не хватает игроков. Видел новость, посмотрел его хайлайты. О нём, к сожалению, не слышал раньше. Сегодня поизучал этот вопрос, неплохой мощный парень — третья-четвёртая позиция. То что нам надо! — сказал Жбанов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Подробный разбор матча «Зенита» с УНИКСом: