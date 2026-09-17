ЦСКА обыграл «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги, Тримбл набрал 28 очков

Сегодня, 17 сентября, в Москве завершился матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором местный ЦСКА обыграл команду «Игокеа» из Республики Сербской со счётом 92:81 (27:17, 28:26, 18:13, 19:25).

Самым результативным игроком встречи стал разгрывающай московской команды Мело Тримбл, на счету которого 28 очков, два подбора и три передачи. Также отличился форвард Ливио Жан-Шарль. Он набрал 18 очков, сделал девять подборов и одну передачу.

У «Игокеа» лучшим оказался сербский баскетболист Страхинья Гаврилович с 18 очками.

Напомним, действующим победителем турнира является московский ЦСКА.