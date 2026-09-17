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ЦСКА обыграл «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги, Тримбл набрал 28 очков

ЦСКА обыграл «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги, Тримбл набрал 28 очков
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Сегодня, 17 сентября, в Москве завершился матч группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2026, в котором местный ЦСКА обыграл команду «Игокеа» из Республики Сербской со счётом 92:81 (27:17, 28:26, 18:13, 19:25).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 81
Игокеа
Лакташи
ЦСКА: Тримбл - 28, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Руженцев - 9, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Ухов - 5, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Антонов - 2, Елатонцев - 1, Чадов
Игокеа: Гаврилович - 18, Пьер-Луи - 14, Пэнн - 14, Стефанович - 10, Армотрейдинг - 10, Манойлович - 9, Лазич - 4, Делалич - 2, Паунович, Ковачевич

Самым результативным игроком встречи стал разгрывающай московской команды Мело Тримбл, на счету которого 28 очков, два подбора и три передачи. Также отличился форвард Ливио Жан-Шарль. Он набрал 18 очков, сделал девять подборов и одну передачу.

У «Игокеа» лучшим оказался сербский баскетболист Страхинья Гаврилович с 18 очками.

Напомним, действующим победителем турнира является московский ЦСКА.

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