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Айк Ирэбу высказался о поражении «Зенита» от УНИКСа в первом матче Суперкубка Единой лиги

Айк Ирэбу высказался о поражении «Зенита» от УНИКСа в первом матче Суперкубка Единой лиги
Комментарии

Разыгрывающий «Зенита» Айк Ирэбу прокомментировал поражение в первом матче на Суперкубке Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:78).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич

— Мне кажется, мы начали вяло, но понравилось, как мы потом вернулись в игру — особенно в конце второй и четвёртой четвертей. Мы уступали с двузначной разницей в счете, но сократили отставание, кажется, до пяти или четырёх очков. Нужно играть с полной самоотдачей весь матч, а не только отдельными отрезками.

— Айк, вы набрали 22 очка, но результат не в пользу «Зенита». Как быть в такой ситуации и как найти повод для радости?
— Думаю, нужно смотреть на вещи так: видеть, в чём преуспел, а где нужно поработать. В игре были положительные и отрицательные моменты. Их нужно учитывать перед след