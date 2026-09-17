Айк Ирэбу высказался о поражении «Зенита» от УНИКСа в первом матче Суперкубка Единой лиги

Разыгрывающий «Зенита» Айк Ирэбу прокомментировал поражение в первом матче на Суперкубке Единой лиги ВТБ с УНИКСом (73:78).

— Мне кажется, мы начали вяло, но понравилось, как мы потом вернулись в игру — особенно в конце второй и четвёртой четвертей. Мы уступали с двузначной разницей в счете, но сократили отставание, кажется, до пяти или четырёх очков. Нужно играть с полной самоотдачей весь матч, а не только отдельными отрезками.

— Айк, вы набрали 22 очка, но результат не в пользу «Зенита». Как быть в такой ситуации и как найти повод для радости?

— Думаю, нужно смотреть на вещи так: видеть, в чём преуспел, а где нужно поработать. В игре были положительные и отрицательные моменты. Их нужно учитывать перед след