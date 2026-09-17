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Ирэбу поделился ожиданиями от матча с турецким «Анадолу Эфес» в Суперкубке Единой лиги

Ирэбу поделился ожиданиями от матча с турецким «Анадолу Эфес» в Суперкубке Единой лиги
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Нигерийский разыгрывающий «Зенита» Айк Ирэбу поделился ожиданиями от матча Суперкубка Единой лиги ВТБ с турецким «Анадолу Эфес». Игра состоится 18 сентября в Москве. Матч начнётся в 17:00.

— «Анадолу Эфес» — из Турции. Что знаете об этом сопернике?
— Знаю, что в клубе много сильных и опытных игроков. Уверен, будет напряжённая игра. Знаю, что тренер точно сможет нас хорошо к ней подготовить. Я всегда верю в победу. Понимаю, что придётся играть лучше, чем сегодня, но таков баскетбол. Матчи идут один за другим, нужно просто забыть о сегодняшнем матче и готовиться дальше, — приводит слова Ирэбу пресс-служба «Зенита».

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