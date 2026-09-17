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Тренер УНИКСа Каракаш прокомментировал победу команды над «Зенитом» в матче Суперкубка ЕЛ

Тренер УНИКСа Каракаш прокомментировал победу команды над «Зенитом» в матче Суперкубка ЕЛ
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Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (78:73) в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич

«Очень рад победе. Мы показали наш лучший баскетбол на сегодняшний день. Продемонстрировали хорошую физическую борьбу, скорость и защиту — это стало ключевыми факторами успеха. Отмечу, что и в нападении бо́льшую часть встречи мы выглядели достойно.

Правда, несколько потерь в концовке едва не стоили нам игры, но всё завершилось благополучно. Рассчитываю, что мы сохраним тот же настрой в следующем групповом матче с «Эфесом» в субботу», — приводит слова Каракаша пресс-служба БК УНИКС.

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