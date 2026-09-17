Тренер УНИКСа Каракаш прокомментировал победу команды над «Зенитом» в матче Суперкубка ЕЛ

Главный тренер УНИКСа Милан Каракаш прокомментировал победу своей команды над «Зенитом» (78:73) в матче Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Очень рад победе. Мы показали наш лучший баскетбол на сегодняшний день. Продемонстрировали хорошую физическую борьбу, скорость и защиту — это стало ключевыми факторами успеха. Отмечу, что и в нападении бо́льшую часть встречи мы выглядели достойно.

Правда, несколько потерь в концовке едва не стоили нам игры, но всё завершилось благополучно. Рассчитываю, что мы сохраним тот же настрой в следующем групповом матче с «Эфесом» в субботу», — приводит слова Каракаша пресс-служба БК УНИКС.