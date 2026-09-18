15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не было видно командной игры в нападении» Игрок «Зенита» Карасёв — о поражении от УНИКСа

«Не было видно командной игры в нападении» Игрок «Зенита» Карасёв — о поражении от УНИКСа
Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что во встрече Суперкубка Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (73:78) команде не удавалась игра в нападении.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа B
17 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
78 : 73
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Шаманич - 17, Адамс - 16, Ратэн-Мэйс - 15, Рейнольдс - 12, Швед - 6, Брайс - 5, Беленицкий - 3, Клюев - 2, Коновалов - 2, Захаров, Бабурин, Узинский
Зенит: Ирэбу - 22, Жбанов - 17, Карасёв - 10, Пойтресс - 7, Роберсон - 5, Земский - 5, Мэйсон - 2, Мартюк - 2, Емченко - 2, Д. Кулагин - 1, Щербенев, Воронцевич

— Игра в основном была ровная. Что не получилось?
— У нас на стадии становления команда пока. У нас только одна тренировка в полном составе была: у кого‑то были травмы, кто‑то болел. Тренер говорит, что нам самое важное — шаг за шагом набирать форму и потихоньку сыгрываться, выходить на тот уровень, на который выходили непосредственно к началу сезона.

Понятное дело, Суперкубок — официальный турнир, все хотят побеждать, но, повторюсь, мы на стадии становления и готовимся непосредственно к сезону. По поводу игры — в нападении, честно говоря, плохо сыграли, не было видно командной игры в нападении, не было толкового движения мяча. Процентов 60-70 очков набрали за счёт индивидуальных действий.

— Как вам работа под руководством Душко Ивановича, которого все считают суровым тренером?
— Тренер и должен быть суровым. Мы должны тренироваться, в спорте легко не бывает. Думаю, если мы будем выполнять все установки Ивановича, у нас будет хороший сезон. Он один из лучших тренеров в Европе, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Зенит» проиграл УНИКСу в первом матче Суперкубка