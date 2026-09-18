«Не было видно командной игры в нападении» Игрок «Зенита» Карасёв — о поражении от УНИКСа

Защитник «Зенита» Сергей Карасёв заявил, что во встрече Суперкубка Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (73:78) команде не удавалась игра в нападении.

— Игра в основном была ровная. Что не получилось?

— У нас на стадии становления команда пока. У нас только одна тренировка в полном составе была: у кого‑то были травмы, кто‑то болел. Тренер говорит, что нам самое важное — шаг за шагом набирать форму и потихоньку сыгрываться, выходить на тот уровень, на который выходили непосредственно к началу сезона.

Понятное дело, Суперкубок — официальный турнир, все хотят побеждать, но, повторюсь, мы на стадии становления и готовимся непосредственно к сезону. По поводу игры — в нападении, честно говоря, плохо сыграли, не было видно командной игры в нападении, не было толкового движения мяча. Процентов 60-70 очков набрали за счёт индивидуальных действий.

— Как вам работа под руководством Душко Ивановича, которого все считают суровым тренером?

— Тренер и должен быть суровым. Мы должны тренироваться, в спорте легко не бывает. Думаю, если мы будем выполнять все установки Ивановича, у нас будет хороший сезон. Он один из лучших тренеров в Европе, — приводит слова Карасёва «Матч ТВ».