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Мело Тримбл прокомментировал победу ЦСКА над «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги

Мело Тримбл прокомментировал победу ЦСКА над «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги
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Защитник ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу над «Игокеа» (92:81) в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ и рассказал о своём состоянии перед игрой с «Локомотивом-Кубань».

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Группа A
17 сентября 2026, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
92 : 81
Игокеа
Лакташи
ЦСКА: Тримбл - 28, Жан-Шарль - 18, Уэйр - 11, Руженцев - 9, Астапкович - 7, Кливленд - 6, Ухов - 5, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Антонов - 2, Елатонцев - 1, Чадов
Игокеа: Гаврилович - 18, Пьер-Луи - 14, Пэнн - 14, Стефанович - 10, Армотрейдинг - 10, Манойлович - 9, Лазич - 4, Делалич - 2, Паунович, Ковачевич

«Это моя первая игра в предсезонке, поэтому, конечно, было тяжело в плане физической формы. Пока ещё не чувствую себя на 100%, но завтра уже буду. Завтра «Локо», буду готов! Я рад, что мы победили, это наша первая победа в предсезонке. Чувства отличные, надо прибавлять!

Что чувствую перед завтрашней игрой? Это будет тяжёлый матч. Они точно хотят нас обыграть, мы одолели их в плей-офф в прошлом сезоне. Я видел, что они были в зале и смотрели наш матч, скорее всего, наблюдали за нами и в последние пару недель. Эта победа над «Игокеа» придала нам уверенности, но нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Тримбла пресс-служба Единой лиги ВТБ.

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