Мело Тримбл прокомментировал победу ЦСКА над «Игокеа» в матче Суперкубка Единой лиги

Защитник ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу над «Игокеа» (92:81) в первом матче Суперкубка Единой лиги ВТБ и рассказал о своём состоянии перед игрой с «Локомотивом-Кубань».

«Это моя первая игра в предсезонке, поэтому, конечно, было тяжело в плане физической формы. Пока ещё не чувствую себя на 100%, но завтра уже буду. Завтра «Локо», буду готов! Я рад, что мы победили, это наша первая победа в предсезонке. Чувства отличные, надо прибавлять!

Что чувствую перед завтрашней игрой? Это будет тяжёлый матч. Они точно хотят нас обыграть, мы одолели их в плей-офф в прошлом сезоне. Я видел, что они были в зале и смотрели наш матч, скорее всего, наблюдали за нами и в последние пару недель. Эта победа над «Игокеа» придала нам уверенности, но нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Тримбла пресс-служба Единой лиги ВТБ.