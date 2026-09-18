Единая лига обнародовала данные о бюджете по итогам сезона-2025/2026

Единая лига ВТБ официально представила бюджет по итогам сезона-2025/2026.

Основными источниками дохода стали спонсорские контракты — 1,165 млрд рублей. Далее следуют прочие доходы (658,7 млн рублей), продажа билетов (32,7 млн рублей) и ТВ-права (199,8 млн рублей).

В структуре расходов наибольшая доля пришлась на проведение соревнований — 1,088 млрд рублей. Налоговые выплаты составили 362,9 млн рублей, призовые клубам — 324 млн рублей.

Единая лига существует с 2008 года. В предстоящем сезоне Единой лиги примут участие 11 команд.

Напомним, действующим чемпионом является московский ЦСКА, который выиграл турнир три раза подряд.