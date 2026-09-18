15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 17 сентября

Суперкубок Единой лиги: результаты матчей 17 сентября
Комментарии

17 сентября, начался Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 20 сентября. В стартовый день было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Суперкубок Единой лиги. Результаты матчей 17 сентября:

УНИКС — «Зенит» — 78:73.
ЦСКА — «Игокеа» — 92:81.

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес».

На групповом этапе команды проведут по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.

Материалы по теме
Тримбл вернулся и навёл порядок. ЦСКА уверенно начал поход за Суперкубком Единой лиги
Тримбл вернулся и навёл порядок. ЦСКА уверенно начал поход за Суперкубком Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
  • 18 сентября 2026
  • 02:44