17 сентября, начался Суперкубок Единой лиги ВТБ. Соревнования будут продолжаться до 20 сентября. В стартовый день было сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Суперкубок Единой лиги. Результаты матчей 17 сентября:

УНИКС — «Зенит» — 78:73.

ЦСКА — «Игокеа» — 92:81.

Напомним, участники турнира разделены на две группы. В группе А сыграют ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Игокеа». А в группе Б встретятся УНИКС, «Зенит» и «Анадолу Эфес».

На групповом этапе команды проведут по круговой системе в своей группе «каждый с каждым» по одной игре, по итогам группового этапа все команды квалифицируются в плей-офф.